الرياضة - 09:20 - مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند فى دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد و روسيا دورتموند.. يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة قوية، عندما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد روسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يسعى ريال مدريد، بقيادة مدربه المخضرم أنشيلوتي، لتحقيق ريمونتادا في نسخة النظام الجديد بدوري الأبطال بعد البداية المخيبة للآمال، لكونه يتواجد في المركز السابع عشر من الترتيب برصيد 3 نقاط بعدما تلقى الهزيمة في مباراته الماضية أمام ليل الفرنسي بهدف دون رد، وفاز قبلها على شتوتجارت الألماني.

كان ريال مدريد توج بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي" في شهر يونيو الماضي، وأحرز هدفي المرينجي وقتها، الثنائي داني كارفخال والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 74 و83 من عمر أحداث المباراة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "الأسبوع" بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال مدريد، المقرر لها مساء اليوم، التي تأتي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر لها علي ملعب سانتياجو برنابيو، حيث ستقام المباراة في تمام العاشرة مساء.