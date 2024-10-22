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نهائي السوبر المصري، بعثة الأهلي تصل لفندق الإقامة عقب ختام مران اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

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نهائي السوبر المصري، بعثة الأهلي تصل لفندق الإقامة عقب ختام مران اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

نهائي السوبر المصري، بعثة الأهلي تصل لفندق الإقامة عقب ختام مران اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فندق إقامة الفريق في أبوظبي عقب نهاية مران اليوم الذي أقيم على ملعب الكريكت، استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الإثنين. 

وكان النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استأنف تدريباته الجماعية مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الإثنين.

وحرص عدد من جمهور القلعة الحمراء على انتظار لاعبي الأهلي عقب انتهاء المران لتقديم الدعم لهم بجانب التقاط الصور التذكارية رفقة اللاعبين.  

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء الحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة الخميس القادم. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc  مصر.

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الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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