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الرياضة - 08:52 - تطورات جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:52 - تطورات جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:52 - تطورات جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - كشف الإعلامي هاني حتحوت، تطورات أزمة لاعبي الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، مع فرد الأمن في دولة الإمارات، والتي جرت أمس بعد انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام فريق بيراميدز ضمن مباريات كأس السوبر المصري.

وأوضح حتحوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة نادي الزمالك مندهشة ومصدومة من تسارع الأحداث والأوضاع في الإمارات، عقب ما حدث مع فرد الأمن الإماراتي.

وأوضح الإعلامي هاني حتحوت، أنه تمت إحالة لاعبي الزمالك ومدير الكرة عبد الواحد السيد إلى المحاكمة العاجلة غدًا، وذلك باعتبارها جنحة وليست جناية أو جريمة كبيرة.

وتابع حتحوت: اعتداء لاعبي الزمالك على فرد الأمن تصرف غير لائق، والرجل تنازل عن البلاغ وتم الصلح، ولكن هناك ما يعرف باسم حق الدولة، وهو ما جعل القضية تتفاقم ويتم تحويلها إلى المحاكمة العاجلة.

وأردف الإعلامي هاني حتحوت: "قد يصدر قرارا غدًا من المحكمة الإماراتية ببراءة لاعبي الزمالك أو الخروج بكفالة مالية، وقد يستمر الوضع كما هو مع احتجازهم، وقد يتم صدور قرار يقضي بمنعهم من دخول الإمارات مرة أخرى وقد يتطور الوضع إلى المنع من دخول دول الخليج بشكل عام.

وأوضح حتحوت أيضًا، أن لاعبي الزمالك محتجزين في مكان أشبه بالفندق، ويتم معاملتهم بشكل لائق، وسيتم إجراء المحاكمة غدًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وليس الامتثال في ساحة المحكمة أمام القضاء.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتقدم بطلب رسمي حتى الآن لتأجيل مباراته أمام النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، كما أن رئيس البعثة حسام المندوه نفى فكرة الانسحاب من نهائي كأس السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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