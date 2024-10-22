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الرياضة - 08:52 - الزمالك يعلن سداد 600 ألف درهم غرامة لـ ثلاثي الأزمة(فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:52 - الزمالك يعلن سداد 600 ألف درهم غرامة لـ ثلاثي الأزمة(فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:52 - الزمالك يعلن سداد 600 ألف درهم غرامة لـ ثلاثي الأزمة(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، مستجدات أزمة لاعبي الفريق الأبيض ومدير الكرة بالنادي، والتي وقعت بالأمس عقب اشتباك اللاعبين مع فرد أمن إماراتي عقب انتهاء مباراة الفريق أمس أمام نادي بيراميدز.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك تحقيق في النيابة اليوم وإحالة الأزمة إلى المحكمة صباح غدا الأربعاء في الإمارات، معقبًا: «لدينا 10 محامين يتابعوا القضية».

وأوضح حسام المندوه، أن السفارة المصرية تساندنا وتدعمنا بشكل مستمر، والمسئولين المصريين يتابعونا خطوة بخطوة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواصل دائم معنا.

وتابع المندوه: ما حدث في البداية كانت مجرد عصبية زائدة وانفعال غير ناتج عن أي قصد، ونؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات، كما نؤكد احترامنا للقضاء الإماراتي وسيادة القانون في الإمارات.

وطالب أمين صندوق نادي الزمالك، بضرورة تطبيق روح القانون، حيث أن المحتجزين هم لاعبي كرة قدم ولاعبي المنتخب الوطني، ولا يصح التجاوز في حقوقهم.

وأشار رئيس بعثة الزمالك، إلى أنه تم دفع غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم نيابة عن لاعبي الفريق الأبيض الثلاثة، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد.

وأردف حسام المندوه: غير مسموح وغير مقبول الاعتداء على أي شخص، وقمت مع حسين لبيب رئيس النادي، بتقديم الاعتذار إلى فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعبي الزمالك، وهو ما قابله الإماراتي بالترحاب وأقدم على التنازل عن شكواه ضد لاعبي الفريق الأبيض.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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