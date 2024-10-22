الرياضة - 08:52 - أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - ريال مدريد ضد دورتموند.. أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد تشكيلة فريقه الرسمي في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبحث فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عن العودة لطريق الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته في الجولة الثانية أمام فريق ليل الفرنسي بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق بوروسيا دورتموند الألماني لمواصلة انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه في أول جولتين على كلوب بروج البلجيكي وسيلتك الاسكتلندي.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يحتل بوروسيا دورتموند الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنافسين الذين حققوا الانتصار في أول جولتين.

تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو.

في خط الوسط: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، فالفيردي.

في خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.