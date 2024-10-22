جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 08:52 - أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:52 - أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:52 - أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - ريال مدريد ضد دورتموند.. أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد تشكيلة فريقه الرسمي في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبحث فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عن العودة لطريق الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته في الجولة الثانية أمام فريق ليل الفرنسي بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق بوروسيا دورتموند الألماني لمواصلة انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه في أول جولتين على كلوب بروج البلجيكي وسيلتك الاسكتلندي.

ريال مدريد

ويحتل فريق ريال مدريد المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يحتل بوروسيا دورتموند الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنافسين الذين حققوا الانتصار في أول جولتين.

تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو.

في خط الوسط: جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، فالفيردي.

في خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق