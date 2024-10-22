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الرياضة - 08:35 - عاجل.. الزمالك يعتذر لـ الإمارات ويعلن خوض مباراة السوبر المصري رسميًا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:35 - عاجل.. الزمالك يعتذر لـ الإمارات ويعلن خوض مباراة السوبر المصري رسميًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:35 - عاجل.. الزمالك يعتذر لـ الإمارات ويعلن خوض مباراة السوبر المصري رسميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:35 مساءً - أعلن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، موقف الفريق الأبيض من المشاركة الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وأكد المندوه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي الزمالك جاهز لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي الخميس المقبل.

وتابع: لم نتحدث حتى الآن عن الانسحاب من مباراة الفريق المقبلة، والفريق الأبيض سيخوض المباراة أمام النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، معقبًا: «الفرسان جاهزين وبيتدربوا بشكل جيد استعدادًا للنهائي».

وعقّب رئيس بعثة الزمالك قائلاً: وجدنا كل تقدير وترحاب من الإمارات منذ لحظة وصول بعثة الفريق إلى البلاد، ولم يحدث أي إساءه معاملة لبعثة الزمالك على الإطلاق كما يتم تردده عبر وسائل التواصل المختلفة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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