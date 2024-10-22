أسباب رحيل فوزي البنزرتي عن منتخب تونس بعد 4 مباريات فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:14 مساءً - فاجأ الاتحاد التونسي لكرة القدم، الجميع بإعلان رحيل فوزي البنزرتي المدير الفني لنسور قرطاج، بالتراضي بين الطرفين، رغم عدم خوضه سوى 4 مباريات فقط.

وتولى فويز البنزرتي تدريب منتخب تونس في يونيو الماضي خلفا لمنتصر الوحيشي، إذ كانت هذه الفترة الثالثة لـ"شيخ المدربين" مع منتخب تونس بعد عامي 2010 و2018.

واستهل البنزرتي تجربته الأخيرة في تدريب المنتخب التونسي بتحقيق فوزين متتاليين (1-0 على مدغشقر، 2-1 على جامبيا)، قبل أن يتعثر الفريق بخسارة (0-1) وتعادل (1-1) أمام جزر القمر.

وكشفت تقارير تونسية أسباب إقالة فوزي البنزرتي رغم تصدر منتخب تونس مجموعته في تصفيات كأس أمم أفريقيا بسبع نقاط، من انتصارين وتعادل وهزيمة.

وكشفت التقارير أن الفترة الماضية شهدت حالة من الإحلال والتجديد في صفوف منتخب تونس، ليظهر بمستويات متراجعة لتأتي الخسارة الأخيرة أمام جزر القمر لتكون بمثابة المسمار الأخير في مسيرة البنرزتي مع المنتخب.

وأكدت التقارير أن الجماعة التونسية أكدت أن المنتخب تحت قيادة البنزرتي قدم أداءً غير مقنع، وطالب العديد من المتابعين إبعاد عدة لاعبين عن صفوف الفريق بسبب تراجع مستوياتهم، أمثال يوسف المساكني وفرجاني ساسي ومحمد أمين بن حميدة وسيف الدين الجزيري.

وذكرت التقارير أن البنزرتي نفسه أعرب عن عدم قدرته على مواصلة المشوار مع المنتخب الأول، بسبب حملة النقد القوية التي واجهها في الأيام الماضية، بعد الهزيمة أمام جزر القمر.

كما انهالت على البنزرتي التعليقات الغاضبة من الجماهير الفترة الماضية، إذ تراجع المردود الفني للاعبين تحت قيادته، بالإضافة إلى ما تردد عن وجود أزمة ثقة بينه وبين اللاعبين، فقد تم تداول تقارير تفيد بوجود خلافات مع اللاعبين وألفاظ مهينة صدرت عن المدرب في وجه لاعبيه في أثناء المباريات الأخيرة.

وتركز السبب الرئيس للغضب من البنزرتي على أسلوبه المهين مع اللاعبين وطريقته الصارمة وطباعه الحادة التي بدت بوضوح في أثناء مباراة غامبيا في تصفيات أمم أفريقيا.



فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي عن الاتفاق بالتراضي مع المدرب فوزي البنزرتي على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم الشكر إلى فوزي البنزرتي على الخدمات والمجهودات المبذولة طيلة عمله خلال توليه قيادة المنتخب الوطني وتتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مسيرته التدريبية.

وتعادل منتخب تونس أمام جزر القمر بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب تونس قد تعرض للهزيمة على يد جزر القمر بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من التصفيات ذاتها.

ويخوض منتخب تونس مباراتين حاسمتين في شهر نوفمبر المقبل، إذ سيواجه منتخبي مدغشقر وجامبيا لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة بعد مرور 4 جولات من التصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.