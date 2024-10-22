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وزير الرياضة يغادر إلى أبوظبي لمتابعة أزمة ثلاثي الزمالك في السوبر المصري - أخبار كلمتك

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وزير الرياضة يغادر إلى أبوظبي لمتابعة أزمة ثلاثي الزمالك في السوبر المصري - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يغادر إلى أبوظبي لمتابعة أزمة ثلاثي الزمالك في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:04 مساءً - يغادر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري إلى الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل متابعة أزمة ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، ثنائي الفريق.

وقررت النيابة العامة في الإمارات إحالة الثلاثي إلى المحاكمة العاجلة غدًا الأربعاء بتهمة الاعتداء بالضرب على أحد أفراد الأمن المنظمين لبطولة كأس السوبر المصري.

وتقدم فرد أمن بشكوى ضد ثلاثي الزمالك بتهمة الاعتداء عليه بالضرب في مباراة بيراميدز مساء الأحد الماضي على ملعب "آل نهيان" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

 الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لـ الأهلي بالسوبر المحلي

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت بحضور أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين  بالفوز على بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية، وشدد على صعوبة مواجهة الأهلي، وطالبهم بالتركيز وغلق ملف مباراة بيراميدز

وطالب اللاعبين بالعمل بجدية في التدريبات خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد التام  للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

وأكد جوميز ضرورة التركيز في الملعب فقط، وعدم النظر إلى أي أمور خارجية، من أجل تحقيق الهدف والعودة بلقب السوبر المحلي.

وفي نفس الوقت تحدث أحمد سليمان مع اللاعبين وأكد ثقته في قدرة الفريق على تحقيق لقب السوبر المحلي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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