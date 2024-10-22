خليفة محمد صلاح، نجم ليفربول ينصح إدارة ناديه بضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:04 مساءً - نصح الألماني ديتمار هامان، نجم ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق، إدارة الريدز بضرورة التعاقد مع عمر مرموش، مؤكدا أن اللاعب الشاب سيكون خليفة محتمل للنجم المصري محمد صلاح في ليفربول، بالنظر إلى أدائه الحالي مع آينتراخت فرانكفورت.

ويقدم عمر مرموش أداءً مذهلًا مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الحالي، 2024/25، حيث سجل 10 أهداف في 10 مباريات في مختلف المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 9 أهداف، متفوقًا على هاري كين نجم بايرن ميونخ.

وردا على سؤال بشأن مدى ملاءمة عمر مرموش لـ الدوري الإنجليزي، قال ديتمار هامان في تصريحات نشرتها شبكة "footboom1" الإنجليزية: "نعم، بالتأكيد، أعتقد أن مهاجمي فرانكفورت، عمر مرموش وهوجو إيكتيكي، يجذبان أنظار الأندية الإنجليزية، إنهما يكملان بعضهما بشكل رائع".

وواصل: "لقد أظهر إيكيتيكي إمكانات لفترة طويلة، ويبدو أنه يزدهر الآن، على العكس من ذلك، كنت مندهشًا دائمًا من أن مرموش لم يجد إيقاعه في فولفسبورج، فهو لاعب استثنائي، ومهاجم رائع، ويمتلك سرعة ملحوظة".

وتابع: "لا شك أن كلا اللاعبين يمثلان آفاقًا مغرية للدوري الإنجليزي، لن تكون مهمة استبدال محمد صلاح بالسهلة، فهو لم يغب عن أكثر من عشر مباريات في السنوات الثماني أو التسع الماضية، ومع ذلك، لدي ثقة في أن مرموش قادر على الارتقاء إلى المستوى المناسب".

ناد إنجليزي من العيار الثقيل يدخل سباق التعاقد مع عمر مرموش

فيما كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن انضمام منافس جديد لناديي ليفربول وآرسنال في سباق ضم عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، في الصيف المقبل.

وجذب عمر مرموش أنظار عمالقة البريميرليج، بفضل تألقه اللافت مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، وتصدره قائمة هدافي البوندسليجا، برصيد 9 أهداف.

تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع عمر مرموش

وارتبط اسم مرموش بقوة بالانتقال لصفوف ليفربول أو آرسنال، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب شبكة "teamtalk" الإنجليزية، فإن تشيلسي يهدد ليفربول وآرسنال في صفقة عمر مرموش.

وأضاف التقرير أن تشيلسي يسعى لإضافة المزيد من العمق الهجومي للفريق.

وأكد التقرير، أن مرموش يتواجد على رادار تشيلسي، وهناك مناقشات لبحث حسم الصفقة عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير، إلى أن تشيلسي يعتبر أكثر الأندية اهتمامًا بضم عمر مرموش، ويأتي بعده ليفربول وآرسنال.

ويمتد عقد عمر مرموش مع فرانكفورت، حتى صيف 2027، ولا يحتوي على شرط جزائي.

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