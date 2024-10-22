الرياضة - 08:01 - مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - انتظم عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن مباراة بيراميدز السابقة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وخضع عمر جابر لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الأخيرة قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.