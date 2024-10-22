أكرم توفيق يجبر كولر على تغيير ثلاثي الوسط في قمة الأهلي والزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:50 مساءً - يستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك بعد غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في المباراة النهائية من مسابقة كأس السوبر المصري المقامة حاليا في الإمارات.

ويواجه النادي الأهلي أزمة كبيرة بسبب مركز الظهير الأيمن بسبب غياب خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للإصابة وعدم وضوح موقف عمر كمال وذلك بالتزامن مع إصابة محمد هاني وكريم فؤاد ما يشكل أزمة كبيرة للقلعة الحمراء بسبب النقص العددي في هذا المركز، والذي جعل كولر يبدء في تجهيز أكرم توفيق ليقود الجبهة اليمني للنادي الأهلي.

وفي حال اعتماد كولر على مشاركة توفيق في الجبهة اليمني، فذلك سيغير من شكل خط وسط الأهلي حيث سيدفع السويسري بـ محمد مجدي أفشة بجانب الثنائي إمام عاشور ومروان عطية أو الدفع بعمرو السولية بجوار إمام ومروان عطية حسب رؤية لمدرب السويسري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الآن على ملعب الكريكت، استعدادا للمباراة الزمالك بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الاثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما بستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

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