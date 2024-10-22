الرياضة - 07:34 - جوميز يقسم لاعبي الزمالك لمجموعتين لخوض تدريبات فنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت لخوض تدريبات الكرة، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وتولى جوميز قيادة مجموعة في حين تولى أحمد مجدي المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، استعداداً لنهائي السوبر المصري.

يأتي هذا في الوقت، الذي عقد البرتغالي جوميز جلسة خاصة مع اللاعبين، وحرص على تهنئة اللاعبين بعد الفوز على بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية، وشدد على صعوبة مواجهة الأهلي، وطالبهم بالتركيز وغلق ملف مباراة بيراميدز.

وشدد على ضرورة العمل بجدية في التدريبات خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد بجدية للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

وأكد جوميز على ضرورة التركيز في الملعب فقط، وعدم النظر إلى أي أمور خارجية، من أجل تحقيق الهدف والعودة بلقب السوبر المحلي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.