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الرياضة - 07:18 - منتخب مصر يواجه السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بالغردقة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:18 - منتخب مصر يواجه السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بالغردقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:18 - منتخب مصر يواجه السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بالغردقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - يواجه منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي المدير الفني نظيره السنغالي في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الغردقة يوم الخميس المقبل.

ويعد هذا الانتصار الثالث على التوالي لمنتخب مصر في البطولة القارية، وذلك بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي غانا بنتيجة 6-3، وتنزانيا بنتيجة 9-3.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد تسع نِقَاط، فيمَا احتل منتخب المغرب المركز الثاني برصيد ست نُقَط، ليتأهلا معا إلى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

وطالب لطفي لاعيبه بإغلاق ملف المباريات الأخيرة والتركيز في المباراة المقبلة أمام السنغال للعبور إلى النهائي الإفريقي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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