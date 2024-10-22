الرياضة - 07:18 - تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة السوبر المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وقاد جواو ميجل مدرب الأحمال هذه الفقرة البدنية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية لمباراة نهائي السوبر المحلي.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة بالركض حول الملعب بجانب تدريبات خفيفة بالكرة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.