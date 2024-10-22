تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:13 مساءً - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وقاد جواو ميجل مدرب الأحمال هذه الفقرة البدنية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية لمباراة نهائي السوبر المحلي.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة بالركض حول الملعب بجانب تدريبات خفيفة بالكرة.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لـ الأهلي بالسوبر المحلي

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت بحضور أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين بالفوز على بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية، وشدد على صعوبة مواجهة الأهلي، وطالبهم بالتركيز وغلق ملف مباراة بيراميدز.

وطالب اللاعبين بالعمل بجدية في التدريبات خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد التام للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

وأكد جوميز ضرورة التركيز في الملعب فقط، وعدم النظر إلى أي أمور خارجية، من أجل تحقيق الهدف والعودة بلقب السوبر المحلي.

وفي نفس الوقت تحدث أحمد سليمان مع اللاعبين وأكد ثقته في قدرة الفريق على تحقيق لقب السوبر المحلي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد.

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