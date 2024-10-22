هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:13 مساءً - كشف الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، أن نادي الزمالك لديه رغبة في تأجيل لقاء نهائي السوبر المحلي أمام الأهلي ليقام الجمعة المقبلة ولكنه لم يتقدم بطلب لتأجيل المباراة المقرر لها الخميس.

ورقة ضغط يمارسها الزمالك

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد” إلى أن تلويح نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة السوبر المصري المحلي من خلال المتحدث باسم النادي قد تكون ورقة ضغط لحل مشكلة لاعبيه ومدير الكرة.

مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة أحمد شوبير: قرعة لحسم منافس الأهلي في نهائي السوبر حال انسحاب الزمالك



حقيقة انسحاب الزمالك من نهائي السوبر

وأكد هاني حتحوت، أن رئيس بعثة نادي الزمالك، حسام المندوه، نفى فكرة انسحاب الفريق الأبيض من مباراة الأهلي في نهائي السوبر المصري.

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