الرياضة - 07:02 - كيف يفكر كولر في التخلص من أزمة الجبهة اليمني في الأهلي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:02 مساءً - يواجه النادي الأهلي أزمة كبيرة بسبب مركز الظهير الأيمن عقب تأكد غياب خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن عن نهائي السوبر بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، إلى جانب عدم وضوح موقف عمر كمال لاعب الفريق من المشاركة أمام الزمالك بعد إصابته خلال لقاء سيراميكا في نصف النهائي.

وجاءت إصابة خالد عبد الفتاح وغموض موقف عمر كمال بالتزامن مع إصابة محمد هاني وكريم فؤاد ظهيري الفريق الذي يشغلان نفس المركز، ما يشكل أزمة كبيرة للقلعة الحمراء بسبب النقص العددي في هذا المركز قبل لقاء هام في نهائي السوبر المحلي.

يدرس السويسري مارسيل كولر عدة حلول للتغلب علي تلك الأزمة ومن ضمن تلك الحلول تجهيز أكرم توفيق ليقود الجبهة اليمني للنادي الأهلي خاصة أن اللاعب يعرف هذا المركز جيدا بحكم مشاركته به خلال فترات عدة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكريكت، بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الاثنين.