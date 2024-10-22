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الرياضة - 07:02 - عاجل.. الزمالك يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:02 - عاجل.. الزمالك يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - عاجل.. الزمالك يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:02 مساءً - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، بحضور أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين بعد الفوز على بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية، وشدد على صعوبة مواجهة الأهلي، وطالبهم بالتركيز وغلق ملف مباراة بيراميدز.

وشدد على ضرورة العمل بجدية في التدريبات خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد بجدية للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

وأكد جوميز على ضرورة التركيز في الملعب فقط، وعدم النظر إلى أي أمور خارجية، من أجل تحقيق الهدف والعودة بلقب السوبر المحلي.

وفي نفس الوقت تحدث أحمد سليمان مع اللاعبين وأكد على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق لقب السوبر المحلي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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