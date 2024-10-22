الرياضة - 07:02 - محمد صلاح يزين قائمة ليفربول أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا.. غيابات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:02 مساءً - أعلن أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، قائمة الريدز لرحلة ألمانيا، استعدادا لخوض مباراة قوية أمام لايبزيج، مساء غد الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نادي ليفربول المركز الخامس في مجموعته المدججة بالأندية الكبيرة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن منافسيه، بعد تسجيله العلامة الكاملة في أول جولتين بمنافسات التشامبيونزليج.

وتشهد قائمة نادي ليفربول، غيابات مؤثرة خاصة على مستوى حراسة المرمى، وافتقاد جهود أليسون بيكر، كما يغيب البرتغالي ديوجو جوتا عن هجوم الريدز.

قائمة ليفربول لرحلة ألمانيا

وجاءت قائمة ليفربول لرحلة ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهير، جاروس، هاري ديفيز.

خط الدفاع: آندي روبرتسون، تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فان دايك، كوانساه، جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: واتارو إندو، مورتون، تيري نيوني، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: داروين نونيز، كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.