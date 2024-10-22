بسبب تراجع النتائج، الترجي التونسي يعلن إقالة البرتغالي ميجيل كاردوزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:57 مساءً - أعلن الترجي، رسميا، اليوم الثلاثاء، رحيل البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق.

وكشف الترجي في بيان رسمي مقتضب إنهاء التعاقد مع كاردوزو وجهازه المعاون الأجنبي بالكامل، بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين خلال الساعات الماضية.

وأوضح الترجي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، على أن يتولى إسكندر القصري مهمة المدرب المؤقت.

وجاء قرار إدارة الترجي في أعقاب الخسارة أمام ترجي جرجيس بنتيجة 1-0.

وتراجعت نتائج الترجي في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري التونسي، ليتواجد الفريق بالمركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط.

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