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الرياضة - 06:46 - وديا.. مودرن سبورت يفوز على لافيينا بهدف «إيبا» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:46 - وديا.. مودرن سبورت يفوز على لافيينا بهدف «إيبا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - وديا.. مودرن سبورت يفوز على لافيينا بهدف «إيبا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:46 مساءً - فاز فريق مودرن سبورت على نظيره فريق لافيينا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

أحرز هدف اللقاء الوحيد الكاميروني أرنولد إيبا في شوط المباراة الثاني بتسديدة متقنة بالقدم اليمنى، بعد صناعة رائعة بالرأس من لاعب الوسط أحمد خالد كباكا.

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق إنبي بالجولة الأولى من مسابقة دوري نايل يوم الخميس 31 اكتوبر الجاري، على ملعب ستاد السلام في تمام الثامنة مساء.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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