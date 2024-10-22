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الرياضة - 06:46 - رسميًا.. إيقاف محمود الزنفلي 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:46 - رسميًا.. إيقاف محمود الزنفلي 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - رسميًا.. إيقاف محمود الزنفلي 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:46 مساءً - اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارا حاسما بشأن حارس مرمى الداخلية السابق، محمود الزنفلي.

وكان الزنفلي الذي خاض تجربة إعارة إلى الأهلي في الموسم الماضي، وقع لناديي غزل المحلة وحرس الحدود، وهو ما أدى به إلى العقوبة من جانب لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري.

وذكر نادي غزل المحلة في بيان رسمي منذ قليل: "أخطرت اليوم لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي غزل المحلة قرارها بشأن الشكوى المقدمة من النادي ضد اللاعب محمود الزنفلي".

عقوبة محمود الزنفلي

وتابع: "جاء القرار بإيقاف اللاعب لمدة 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه مصري".

وواصل: "وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم قد تقدم بشكوى ضد اللاعب بعد توقيعه لناديين في آن واحد".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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