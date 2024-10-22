الرياضة - 06:46 - رسميًا.. إيقاف محمود الزنفلي 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:46 مساءً - اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارا حاسما بشأن حارس مرمى الداخلية السابق، محمود الزنفلي.

وكان الزنفلي الذي خاض تجربة إعارة إلى الأهلي في الموسم الماضي، وقع لناديي غزل المحلة وحرس الحدود، وهو ما أدى به إلى العقوبة من جانب لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري.

وذكر نادي غزل المحلة في بيان رسمي منذ قليل: "أخطرت اليوم لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي غزل المحلة قرارها بشأن الشكوى المقدمة من النادي ضد اللاعب محمود الزنفلي".

وتابع: "جاء القرار بإيقاف اللاعب لمدة 4 شهور وتغريمه 350 ألف جنيه مصري".

وواصل: "وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم قد تقدم بشكوى ضد اللاعب بعد توقيعه لناديين في آن واحد".