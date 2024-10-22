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قصة إلغاء أغرب هدف في أمم إفريقيا الشاطئية بمباراة مصر والمغرب (فيديو) - أخبار كلمتك

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قصة إلغاء أغرب هدف في أمم إفريقيا الشاطئية بمباراة مصر والمغرب (فيديو) - أخبار كلمتك

قصة إلغاء أغرب هدف في أمم إفريقيا الشاطئية بمباراة مصر والمغرب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:45 مساءً - شهدت مباراة مصر والمغرب في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بالغردقة، حالة من الجدل في الثواني الأخيرة من المباراة.

 وفاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع إطلاق الحكم صافرة النهاية سدد المنتخب المغربي تسديدة قوية على مرمى الفراعنة لتدخل الشباك ولكن لم يتم احتساب الهدف من قبل حكم المباراة بسبب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وأثار القرار غضب لاعبي منتخب المغرب الذين اعترضوا بشكل قوي على حكم المباراة بسبب إلغاء الهدف.

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 صعد منتخب مصر إلى دور النصف نهائي عقب الفوز على منتخبي غانا وتنزانيا وحصوله على ٦ نقاط ليرفع رصيده بعد الفوز إلى 9 نقاط، وهو مادفع الجهاز الفني إلى إراحة لاعبيه الأساسيين خلال مباراة المغرب للحفاظ عليهم من الإصابة، خاصة بعد تأكد غياب الحارس إبراهيم حسن بسبب إصابته بتمزق عضلي شديد في مباراة تنزانيا.

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 وتضم قائمة المنتخب فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم كوستا، محمد عبدالنبي، الحسينى طه،عبدالرحمن الشافعى، إسماعيل بهجت، حسام باولو، احمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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