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الرياضة - 06:29 - رسميا.. فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:29 - رسميا.. فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - رسميا.. فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي عن الاتفاق بالتراضي مع المدرب فوزي البنزرتي على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم الشكر إلى فوزي البنزرتي على الخدمات والمجهودات المبذولة طيلة عمله خلال توليه قيادة المنتخب الوطني وتتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مسيرته التدريبية.

وتعادل منتخب تونس أمام جزر القمر بهدف لكل فريق ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وكان منتخب تونس قد تعرض للهزيمة على يد جزر القمر بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من التصفيات ذاتها.

وسيخوض منتخب تونس مباراتين حاسمتين في شهر نوفمبر المقبل، إذ سيواجه منتخبي مدغشقر وجامبيا لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة بعد مرور 4 جولات من التصفيات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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