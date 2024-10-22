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الرياضة - 12:57 - موقف مصابي الأهلي قبل نهائي السوبر أمام الزمالك.. تأكد غياب ثنائي الفريق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:57 - موقف مصابي الأهلي قبل نهائي السوبر أمام الزمالك.. تأكد غياب ثنائي الفريق - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - موقف مصابي الأهلي قبل نهائي السوبر أمام الزمالك.. تأكد غياب ثنائي الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق موقف مصابي المارد الأحمر قبل مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتح لن يلحقا مباراة نهائي السوبر أمام الزمالك، وهناك محاولات لتجهيز الثلاثي وسام أبو علي ويحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد لخوض المباراة".

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري، ويخوض الفريق مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكريكت، بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة صباح اليوم مع الطاقم المعاون له، في إطار التحضير لمباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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