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الرياضة - 12:57 - «حبيبي يا عيني».. محمد بركات يغني مع إبراهيم فايق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:57 - «حبيبي يا عيني».. محمد بركات يغني مع إبراهيم فايق - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:57 - «حبيبي يا عيني».. محمد بركات يغني مع إبراهيم فايق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:57 مساءً - في لمسة كوميدية، شارك الإعلامي إبراهيم فايق، متابعيه بمقطع فيديو مضحك يجمعه بصديقه المقرب محمد بركات لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق من كواليس تحليل مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ظهر «فايق» وهو يغني الأغنية الشهيرة «حبيبي يا عيني» لـ مايا يزبك، معلقا على الفيديو بذكاء قائلاً: «ما تبصلوش بقى أحسن يغني»، كاشفًا عن روحه الفكاهية ومدى استمتاعه باللحظة

ويذكر أنه أثناء تحليل مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس في أبو ظبي ضمن نصف نهائي السوبر المصري، وقع موقف طريف أضحك الحاضرين.

وانفجرت الضحكات في الاستوديو عندما اكتشف الجميع أن سيد عبد الحفيظ كان يجلس حافي القدمين، بعدما أشار أحد العاملين إلى أن حذاء سيد عبد الحفيظ ظهر في الكاميرا، ليكتشف الجميع أنه خلع حذاءه وكان يجلس في الاستوديو التحليلي مرتدياً الشراب فقط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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