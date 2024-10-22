برشلونة يتفق مع نجم بارز لتجديد عقده لعام 2029 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - كشفت تقارير أن نادي برشلونة اتفق مع أحد اللاعبين البارزين على تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى صيف 2029.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "يواصل برشلونة خطة التعاقدات الجديدة، حيث تم تأكيد اتفاقه مع فيرمين لوبيز بشأن تجديد عقد اللاعب حتى يونيو 2029".

وأضاف خبير الميركاتو: "بعد مارك بيرنال، سيتم الإعلان قريبًا عن العقد الجديد لفيرمين لوبيز مع زيادة في الراتب وقيمة الشرط الجزائي".

جافي وبيدري



واختتم: "اللاعبان القادمان على طاولة برشلونة من أجل التجديد هما جافي وبيدري، كما أن المفاوضات مستمرة مع فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو".

يذكر أن العقد الحالي للوبيز مع برشلونة ينتهي في صيف 2027، وخاض اللاعب 4 مباريات فقط هذا الموسم بإجمالي 81 دقيقة.

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