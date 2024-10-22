اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد حول تأجيل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمحدد لها يوم الخميس المقبل بعد أزمة لاعبى الأبيض لمدة 24 ساعة.

وأكد المصدر أن لا حقيقة لما تردد عن تأجيل مباراة السوبر ولم يناقش مجلس أبوظبي أو يفكر حتى في فكرة تأجيل اللقاء حتى ولو 24 ساعة مثلما تردد من قبل نادي الزمالك.

وتابع المصدر أن موعد المباراة مرتبط بدعاية إعلانية وتسويقية ولن يتحمل مجلس أبوظبي مسؤولية تأجيل اللقاء.

قال النائب حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات:"ما حدث في مباراة بيراميدز مجرد سخونية ونرفزة ملعب، وحدثت مشادة أو عصبية ملعب ونتمنى أن تنتهي الأمور على خير كما تعودنا دائما وأبدا من دولة الإمارات".



أمين صندوق الزمالك يشيد بكرم الضيافة في الإمارات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر":"مهما حكينا عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال لن نعطي الأشقاء في الإمارات حقهم، ومصر والإمارات يجمعهما علاقة طيبة والموضوع بسيط وسينتهي تماما ونكن كل الاحترام والتقدير لكل القوانين في دولة الإمارات".

دفع غرامة لاعبي الزمالك بقسم شرطة أبو ظبي

ولفت:"احنا موجودين حاليا في قسم شرطة أبو ظبي، وكان هناك غرامة موقعة على اللاعبين وتم سدادها مجلس أبو ظبي الرياضي هو من بادر بسدادها مبكرا، وسيكون اليوم عرض اللاعبين على النيابة".

كواليس القصة مع ضابط الشرطة الإماراتي

وأشار:"الشخص الإماراتي الذي حدثت معه المشكلة أمس الأول، تحدثت معه وأخبرته بأن الأمر لا يتعدى كونه نرفزة ملعب وأمر غير مقصود، والقوانين واللوائح تحترم، وفي نهاية اليوم جمعتني به جلسة وهو مشكورا أخبرني بأن ليس لديه أي مشكلة".

وأوضح:"حدث شد وجذب ولم يكن هناك ضرب لفرد الأمن الإماراتي، وه شخص محترم للغاية، وأبدى لنا سماحته وعفوه، ولكن قد يكون أحد الأشخاص قد يكون تلفظ ألفاظ خارجة، وهو كان يرتدي ملابس لا تميزه عن الآخرين، ونكن كل الاحترام لأفراد الشرطة الإماراتيين، وأرى أن الموضوع سينتهي على خير".



الزمالك يكشف موقفه من الانسحاب من نهائي السوبر المصري

وأكد: نحن منشغلين بملف أزمة لاعبي الزمالك الذين تم حجزهم بقسم الشرطة حتى أن الأمر كان له تأثير على الفريق، ومع هدوء الأحوال سنتخذ القرار المناسب بشأن البطولة، لكننا لا نفكر في الإنسحاب من مباراة نهائي السوبر أمام الأهلي".

ولفت:"أمس يوم ضائع من معسكر نادي الزمالك بسبب انشغال اللاعبين بزملائهم المحتجزين، وفي النهاية سأجلس مع الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان ونتخذ القرار المناسب".



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