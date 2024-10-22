الرياضة - 11:54 - الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:54 صباحاً - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام مساء الخميس المقبل.

ويخوض الفريق مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الكريكت، بعد الحصول على راحة من التدريبات أمس الاثنين.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة صباح اليوم مع الطاقم المعاون له، في إطار التحضير لمباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ناقش كولر مع معاونيه برنامج التدريب وتجهيز اللاعبين بشكل مناسب، من خلال المران الذي يقام مساء اليوم على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

كان الأهلي قد نجح في الفوز على سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف البطولة، على ملعب محمد بن زايد.