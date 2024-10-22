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الرياضة - 11:37 - منتخب مصر يواجه المغرب اليوم في كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:37 - منتخب مصر يواجه المغرب اليوم في كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:37 - منتخب مصر يواجه المغرب اليوم في كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:37 صباحاً - يواجه اليوم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة الكابتن مصطفي لطفي في الثالثة عصرا منتخب المغرب فى الجولة الاخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025 التى تستضيفها الغردقة في الفترة من 19 إلى 2026 أكتوبر الجاري.

وصعد منتخب مصر إلى دور النصف نهائي عقب الفوز على منتخبي غانا وتنزانيا وحصوله على 6 نقاط، وهو مادفع الجهاز الفني إلى إراحة لاعبيه الأساسيين خلال مباراة المغرب للحفاظ عليهم من الإصابة خاصة بعد تأكد غياب الحارس إبراهيم حسن بسبب إصابته بتمزق عضلي شديد في مباراة تنزانيا.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم كوستا، محمد عبد النبي، عبد الرحمن الشافعى، إسماعيل بهجت، حسام باولو، احمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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