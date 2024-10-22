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نابولي يغرد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

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نابولي يغرد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

نابولي يغرد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - ترتيب الدوري الإيطالي، واصل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد إنتهاء مباريات الجولة الثامنة من الكالتشيو.

 

وأسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي، موسم 2024-2025، مساء أمس الإثنين، وفاز مونزا على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف دون رد.

كما شهدت الجولة فوز إنتر ميلان بهدف نظيف على روما، وهي نفس النتيجة التي حققها ميلان أمام أودينيزي، وحقق يوفنتوس فوزًا بهدف على لاتسيو، ونابولي على إمبولي بهدف نظيف.

ترتيب الدوري الإيطالي عقب الجولة الثامنة
 

1- نابولي، 19 نقطة.

2- إنتر ميلان، 17 نقطة.

3- يوفنتوس، 16 نقطة.

4- ميلان، 14 نقطة.

5- فيورنتينا، 13 نقطة.

6- أتالانتا، 13 نقطة.

7- لاتسيو، 13 نقطة.

8- أودينيزي، 13 نقطة.

9- تورينو، 11 نقطة.

10- روما، 10 نقاط.

11- إمبولي، 10 نقاط.

12- بولونيا، 9 نقاط.

13- هيلاس فيرونا، 9 نقاط.

14- كومو، 9 نقاط.

15- كالياري، 9 نقاط.

16- مونزا، 7 نقاط.

17- بارما، 7 نقاط.

18- جنوى، 6 نقاط.

19- ليتشي، 5 نقاط.

20- فينيزيا، 4 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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