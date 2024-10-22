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الرياضة - 11:21 - رئيس لجنة الحكام: الأهلي والزمالك لم يطلبا حكام أجانب لنهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:21 - رئيس لجنة الحكام: الأهلي والزمالك لم يطلبا حكام أجانب لنهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس لجنة الحكام: الأهلي والزمالك لم يطلبا حكام أجانب لنهائي كأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - أكد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، أنه لم يصل أي خطاب رسمي بشأن طلب حكام أجانب لنهائي كأس السوبر المصري، مؤكدا ثقته في الحكم المصري وقدرته على تقديم مستوى مميز، مشددًا على جاهزية كل الحكام للظهور في لقاء الأهلي والزمالك.

وقال فاروق عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تعاملنا مع اتحاد الكرة وليس الأندية، ولم يصلنا أي شئ رسمي من جانب أي طرف لطلب وجود أجانب في النهائي".

وأضاف: "لم يتحدث معنا أي مسئول عن طلب اجانب، وإيهاب الكومي وعامر حسين موجودين في الإمارات، وجمال علام لم يصل حتى الآن، وكلامهم إيجابي عن التحكيم المصري".

وواصل: "جميع الحكام بحالة جيدة، وأؤكد أن النهائي سيديره حكم مصري حتى الآن، ولم نعلن الأسماء بشكل رسمي حتى الآن".

وزاد: "ليس لدي تعليق على تصريحات جدو، وأي خروج عن النص هناك لجان مسئولة.. والمنوط بالعقوبات هي لجنة المسابقات".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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