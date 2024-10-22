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الرياضة - 11:21 - نجم ليفربول السابق يرشح مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:21 - نجم ليفربول السابق يرشح مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - نجم ليفربول السابق يرشح مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - يعتقد جيمي كاراجر أن فريق مانشستر سيتي، يمتلك الحظوظ الأوفر في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكنه يواجه منافسة شرسة من ليفربول وأرسنال.

ويرى كاراجر، لاعب ليفربول السابق، أن مانشستر سيتي هو المرشح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الخامس على التوالي، على الرغم من أنه يبدو "أكثر عرضة" لقلب المعطيات.

ويعتبر فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، الوحيد الذي مازال محافظا على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة حاليا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف ليفربول المتصدر، بعد مرور 8 مراحل على انطلاق المسابقة.

وتكبد أرسنال، وصيف الموسم الماضي، هزيمته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي، إثر خسارته صفر / 2 أمام مضيفه بورنموث، يوم السبت الماضي، ليتواجد في المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف الصدارة.

وصرح كاراجر لشبكة سكاي سبورتس: "ما زلت أعتقد أن مانشستر سيتي، بلا شك، لديه أفضلية على ليفربول. وربما أرسنال فقط".

أضاف كاراجر "من الممكن أن تغير رأيك كل أسبوع، ليس بسبب النتائج، لكنني ما زلت أعتقد أن مانشستر سيتي هو الفريق الذي يجب التغلب عليه ولا يوجد سوى ليفربول وأرسنال، اللذين يمكن الرهان عليهما".

وربما يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المسابقة، ولو بصورة مؤقتة، حينما يستضيف ساوثهامبتون الذي لم يحقق أي فوز، يوم السبت القادم، في المرحلة التاسعة للمسابقة، التي تشهد مواجهة مرتقبة بين أرسنال وضيفه ليفربول، في اليوم التالي على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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