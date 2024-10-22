الرياضة - 11:21 - ميدو: «الزمالك ماينفعش يدفع فاتورة تهور بعض الأشخاص ولازم يعتذر فورًا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - وجه أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق رسالة هامة إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب لحل أزمة الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وطالب القلعة البيضاء بتقديم اعتذار رسمي بشكل عاجل.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاحتماعي "إكس": "اولاً الجماعه هنا في الإمارات قمة الأدب والذوق وعمرهم مابيتعاملوا مع أي شخص بعجرفه بالعكس مسؤولين الأمن هنا عندهم هدوء كبير جدا في التعامل ومتدربين بشكل كويس إزاي يتعاملوا مع الضيوف اللي ممكن يكونوا مش فاهمين كويس قانون الإمارات ففكرة ان في تعنت ضد الزمالك دي لازم نشيلها من دماغنا خالص".

وأضاف ميدو: "بحيي كابتن حسين لبيب على وقفته مع ولاد النادي ولكن الزمالك مايدفعش فاتورة تهور بعض الأشخاص اللي المفروض يبقوا عارفين كويس أوي أنه أول لما بيطلع بالطيارة هو بيمثل صرح عظيم اسمه الزمالك والأهم من كده إنه بيكون سفير لمصر لحين عودته مره أخرى!!".

وأكمل: "لازم الزمالك يطلع بيان فورا يعتذر فيه عن الأحداث اللي حصلت ويعلن استعداده التام للتعاون مع السلطات الإماراتية لحين الانتهاء من التحقيقات ويعلن انه هيوكل اكبر محامي في الإمارات للدفاع عن أولاده ويعلن أن هذه الصفحة اغلقت تماما بالنسبه لباقي اللاعبين والجهاز الفني وان المجموعة في حالة تركيز كبيرة للقتال يوم الخميس للعودة بكأس السوبر ولتأكيد أن الزمالك قولا وفعلا أكبر قلعة رياضية في مصر".