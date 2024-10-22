يوفنتوس يقرر شراء البرتغالي كونسيساو بشكل نهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي يوفنتوس اتخذت قرارًا حاسمًا بشأن التعاقد مع البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، المنضم للفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة.



وانضم كونسيساو للسيدة العجوز قادمًا من بورتو لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال الصيف، مقابل 10 ملايين يورو إجمالية.

يوفنتوس قرر شراء لاعب بورتو

ووفقًا لقناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن اليوفي اتخذ قرارًا بالفعل بالتعاقد مع كونسيساو بشكل دائم بحلول نهاية الموسم الجاري.



ونوهت القناة أنه بالرغم من عدم وجود اتفاق رسمي، إلا أن هناك نوعًا من التفاهم بين الناديين.

وأشارت إلى أن الإقالة المثيرة للجدل لوالد فرانسيسكو (سيرجيو كونسيساو) من منصبه كمدرب لبورتو، كانت جزء من السبب وراء قرار النادي البرتغالي بالسماح برحيل فرانسيسكو معارًا.

وختمت بأن البيانكونيري لديهم اتفاق غير رسمي مع بورتو بشأن التوقيع الدائم مع كونسيساو، فيما ستتراوح رسوم الصفقة في حدود 33 أو 34 مليون يورو شاملة الإضافات.

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