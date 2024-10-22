أسطورة ريال مدريد يقلل من حظوظ الميرنجي في الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - قلل خورخي فالدانو، أسطوة ريال مدريد، من حظوظ الميرنجي في الكلاسيكو المقبل أمام برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة ال11 من الدوري الإسباني.

نصيحة خورخي فالدانو للريال قبل الكلاسيكو

وقال فالدانو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "مع اقتراب الكلاسيكو، يجب على ريال مدريد التحسن ويجب على برشلونة أن يصبح أسوأ من حالته الحالية كي يكون الريال قادرًا على اللحاق به".



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تسلط الضوء على الفارق الواضح حاليًّا في مستوى اللعب بين الفريقين، ومع بقاء الكثير من المباريات في الموسم، فإن الكلاسيكو الأول الرسمي لهذا الموسم سيشكل نقطة تحول للفريقين.

وأوضحت أن لعب ريال مدريد على أرضه قد يمنحه الأفضلية، لكن الأداء الرائع الذي يقدمه برشلونة يشير إلى عكس ذلك، على الأقل هذا ما يراه خورخي فالدانو، اللاعب السابق والمدرب السابق والمدير الرياضي السابق للفريق الأبيض.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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