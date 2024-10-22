أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

صادرات الغزل والمنسوجات تحقق مليار و124 مليون دولار خلال عام 2023 - أخبار كلمتك

صادرات الغزل والمنسوجات تحقق مليار و124 مليون دولار خلال عام 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الاستحواذ على الكرة، فليك يسير على خطى جوارديولا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الاستحواذ على الكرة، فليك يسير على خطى جوارديولا - أخبار كلمتك

الاستحواذ على الكرة، فليك يسير على خطى جوارديولا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:01 صباحاً - سلطت تقارير صحفية على أسلوب فليك مع برشلونة خاصة الاستحواذ الكبير على الكرة خلال مباريات البرسا والسير على خطى جوارديولا.

واشتهرت الفرق التي يدربها الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالفوز غالبًا في الاستحواذ على الكرة خلال المباريات.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رسخ فليك ثقافة الاستحواذ الكبير على الكرة في عقل لاعبي البارسا خلال الموسم الحالي.

مباريات برشلونة الرسمية

وخاض برشلونة 12 مباراة رسمية هذا الموسم، 10 منها في الدوري الإسباني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.


وفاز الفريق الكتالوني بالاستحواذ على الكرة أمام جميع منافسيه باستثناء مباراة واحدة ضد موناكو، حيث تأثر الفريق المباراة بطرد إريك جارسيا وانتهت بهزيمة البارسا، بينما في بقية المباريات، كانت نسبة الاستحواذ دائما أعلى لصالح الفريق الكتالوني.

حقق برشلونة بقيادة فليك نسبة استحواذ بلغت 67.3% أمام إشبيلية، في مباراة انتهت بفوز كبير بنتيجة (5-1)، وهي سادس أعلى نسبة استحواذ هذا الموسم.

الغريب أن أعلى نسبة استحواذ كانت ضد خيتافي بنسبة 77.9%، وانتهت المباراة بفوز ضئيل 1-0، بينما كانت أعلى نسبة جاءت ضد أوساسونا، حيث انتهت المباراة بالهزيمة 4-2 رغم نسبة الاستحواذ 74%.

وأشارت إلى أن المتوسط الإجمالي لاستحواذ برشلونة على الكرة هو 59.91%، وفي المباريات التي أقيمت على أرضه كان الفريق دائما يتفوق على خصمه بنسبة استحواذ تزيد عن 65%.

وأوضحت أن المباراة التي شهدت أكبر فوز كانت ضد بلد الوليد (7-0)، وسجل فيها الفريق نسبة استحواذ 70.4%.

وبلغ متوسط استحواذ برشلونة على الكرة خارج ملعبه 62%، إذا تم استثناء مباراة البارسا ضد موناكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق