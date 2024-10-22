الاتحاد البرازيلي يحتفي بعودة نيمار: سحر كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:01 صباحاً - حرص الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على الاحتفاء بعودة نيمار إلى الملاعب، بعد غيابه على مدار عام بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وفي بيان رسمي صدر أمس الإثنين، أغدق الاتحاد الثناء على نيمار، حيث وصفه بأنه يمثل سحر كرة القدم البرازيلية، مضيفا أنه يهنئ أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية، بعودته إلى الملاعب.

نيمار يعود للملاعب

وبعد هذا الغياب الطويل، عاد مهاجم الهلال السعودي للظهور لأول مرة أمس الإثنين في مباراة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، حيث لعب آخر نصف ساعة من اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق السعودي (5-4).

وكان نيمار قد ابتعد عن الملاعب منذ 17 أكتوبر 2023، بعدما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي للركبة اليسرى في مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي في مونتفيديو.

وذكر الاتحاد بأن اللاعب البرازيلي تجاوز إصابة خطيرة للغاية، ليعود للقيام بأكثر شيء يعشقه وهو لعب كرة القدم.

من جانبها، تكهنت الصحافة البرازيلية باحتمال استدعاء نيمار مرة أخرى مع منتخب السيليساو في نوفمبرالمقبل، لمواجهة فنزويلا وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي غياب نيمار، عانت بطلة العالم 5 مرات، حيث واجهت فترة من النتائج السيئة التي وضعت مستقبل المدرب دوريفال جونيور في محل شكوك.

لكن، بعد الانتصارين الأخيرين على تشيلي وبيرو في التصفيات، تراجعت حدة الانتقادات بعدما صعدت البرازيل إلى المركز الرابع في الترتيب، برصيد 5 انتصارات وتعادل واحد و4 هزائم، وباتت على بعد 6 نقاط من الأرجنتين متصدرة الترتيب.

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