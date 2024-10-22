صراع خماسي على رئاسة اتحاد ألعاب القوى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:01 صباحاً - ألعاب القوى، أعلن مسئولو اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين، غلق باب الترشح للانتخابات المقبلة والمقرر إقامتها يوم 8 نوفمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وتشهد انتخابات اتحاد ألعاب القوى منافسة قوية على مقعد الرئاسة في ظل تقدم 5 مرشحين بأوراقهم من أجل شغل المنصب.

5 مرشحين على رئاسة اتحاد ألعاب القوى

وترشح على مقعد الرئاسة كل من، حاتم فودة وخالد عبد السلام وماجد السيد وكريم أكرم ووليد عطا.

ومن المقرر أن تقام انتخابات ألعاب القوى يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر المقبل، وتضم الجمعية العمومية 69 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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