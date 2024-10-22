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باير ليفركوزن يحدد بدائل تشابي ألونسو - أخبار كلمتك

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باير ليفركوزن يحدد بدائل تشابي ألونسو - أخبار كلمتك

باير ليفركوزن يحدد بدائل تشابي ألونسو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:01 صباحاً -  كشفت تقارير صحفية أن باير ليفركوزن الألماني بدأ التحضير للرحيل المنتظر لمدرب الفريق تشابي ألونسو، حيث وضع اسمين في قائمة المرشحين لخلافته.


ونجح ليفركوزن في الاحتفاظ بخدمات المدرب الذي قاد الفريق للفوز بالثنائية المحلية الموسم الماضي، ولكن كل المعطيات تشير إلى رحيله الموسم المقبل.

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى عام 2026، إلا أن المسؤولين في ليفركوزن بدأوا البحث عن خليفته، وبحسب "سكاي ألمانيا"، وضع ليفركوزن في قائمة المرشحين كل من سيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت الذي يمتد عقده مع فريقه حتى عام 2027.

 

باير ليفركوزن يحدد بدائل تشابي ألونسو

 ويضع ليفركوزن في قائمة المرشحين أيضا ساندرو فاجنر المدرب المساعد في المنتخب الألماني، والذي يمتد عقده لنهاية كأس العالم 2026.

ويرى ليفركوزن في هونيس الشجاعة في تقديم كرة القدم الهجومية، كما أن فلسفته تثير إعجاب بطل ألمانيا، ومع ذلك يتواجد فاجنر على رأس قائمة المرشحين.

وأضافت "سكاي" أن هناك أندية من البريميرليج ترغب في التعاقد مع فاجنر وهناك خيارات مطروحة أمامه أيضا في البوندسليجا، وبدوره يدعم رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب وأسطورة ليفركوزن خيار تعاقد حامل لقب البوندسليجا معه.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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