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الرياضة - 10:49 - ريال مدريد ومانشستر سيتي يخططان لخطف ألونسو من باير ليفركوزن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:49 - ريال مدريد ومانشستر سيتي يخططان لخطف ألونسو من باير ليفركوزن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:49 - ريال مدريد ومانشستر سيتي يخططان لخطف ألونسو من باير ليفركوزن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً - يستعد نادي باير ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية "الدوري الألماني وكأس ألمانيا" في الموسم الماضي، لرحيل مديره الفني الإسباني تشابي ألونسو في الصيف المقبل، وفقا لتقرير إخباري اليوم الثلاثاء.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية اليوم، أن ألونسو "42 عاما" مرشح لتدريب أي من فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

أشار المصدر ذاته إلى أن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة، أبدى اهتماما ملموسا بالتعاقد مع ألونسو، خاصة في ظل غموض مستقبل الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب الفريق الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ألونسو الحالي مع ليفركوزن عام 2026، غير أن إدارة النادي تبحث بالفعل عن خليفته.

وبحسب سكاي سبورتس، يعتبر سيباستيان هونيس، المدير الفني لشتوتجارت الألماني، وساندرو فاجنر مساعد مدرب منتخب ألمانيا، أبرز المرشحين لتدريب ليفركوزن خلفا لألونسو، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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