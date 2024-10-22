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لاعب تشيلسي على رادار دورتموند في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

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لاعب تشيلسي على رادار دورتموند في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

لاعب تشيلسي على رادار دورتموند في الميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:44 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن بوروسيا دورتموند يستهدف تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل، ويفكر في التحرك لضم أحد لاعبي تشيلسي. 

ووفقا  لشبكة "سكاي ألمانيا"، عرض تشيلسي لاعبه بن تشيلويل على دورتموند الصيف الماضي، وناقشت إدارة الفريق الألماني الأمر قبل أن ترفض إتمام الصفقة.

وأكدت التقارير أنه لم يعد تشيلويل يشارك مع تشيلسي، حيث خاض مباراة واحدة فقط هذا الموسم جاءت في كأس الرابطة، ولم يعد يتواجد حتى في قائمة البلوز ويبدو أن رحيله عن الفريق اللندني مسألة وقت.


ومع ذلك يعاني تشيلويل من سجل لا يحصى مع الإصابات منذ عام 2021 والتي غاب بسببها عن ما يصل إلى 100 مباراة.

وحجز الجزائري رامي بن سبعيني مكانه في مركز الظهير الأيسر لدورتموند وسجل هدفه الأول في الموسم في الفوز بنتيجة (2-1) أمام سانت باولي، إلا أن البدائل تبقى نادرة في النادي الألماني، وبالنظر إلى بدائل بن سبعيني، يمكن للمدرب نوري شاهين تغيير مركز جوليان ريرسون أو الاعتماد على الشاب ألموجيرا كابار، وبالتالي يفكر دورتموند في التحرك في الشتاء لتدعيم ذلك المركز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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