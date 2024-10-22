دوري أبطال أوروبا، نبأ سار في بايرن ميونخ قبل موقعة برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ تلقي أنباء سارة قبل الصدام المرتقب أمام برشلونة غدًا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن بايرن ميونخ عن إكمال نجمه جمال موسيالا جزءًا من التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس الإثنين.

وعانى موسيالا من إصابة في الفخذ مؤخرًا، أدت إلى غيابه عن آخر مباراتين للبايرن في التعادل أمام آينتراخت فرانكفورت (3-3) وفي الفوز على شتوتجارت برباعية نظيفة في البوندسليجا.

وغاب عن مباراتي المنتخب الألماني في التوقف الدولي الأخير أمام كل من البوسنة والهرسك وهولندا.

ويعد موسيالا أحد أبرز نجوم البايرن هذا الموسم، حيث شارك مع البافاري في 16 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة مثلهم.

ويأمل البايرن في التعويل على خدمات موسيالا في صدام برشلونة، في ظل رغبة البافاري في تعويض انتكاسته في الجولة الماضية من البطولة الأوروبية بسقوطه أمام أستون فيلا 0-1.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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