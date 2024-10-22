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7 أندية بالعلامة الكاملة، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

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7 أندية بالعلامة الكاملة، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

7 أندية بالعلامة الكاملة، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - ترتيب دوري أبطال أوروبا، تتصدر 7 أندية بالعلامة الكاملة ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في أول مباراتين حتى الآن، وهم بوروسيا دورتموند وبريست وبنفيكا وباير ليفركوزن وليفربول وأستون فيلا ويوفنتوس وذلك قبل الجولة الثالثة من البطولة.

 

بينما تذيل ترتيب دوري الأبطال 8 أندية دون رصيد حتى الآن فرق ميلان ولايبزيج وجيرونا وشتورم جراتس والنجم الأحمر وسالزبورج وسلوفان ويونج بويز.

 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة 

ميلان x كلوب بروج (7:45 مساء).
موناكو x سرفينا زفيزدا (7:45 مساء).
أرسنال x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
أستون فيلا x بولونيا (10:00 مساء).
جيرونا x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
يوفنتوس x شتوتجارت (10:00 مساء).
باريس سان جيرمان x آيندهوفن (10:00 مساء).
ريال مدريد x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
شتورم جراتس x سبورتنج لشبونة (10:00 مساء).


مواعيد مباريات الأربعاء في الجولة الثالثة 

أتلانتا x سلتيك (7:45 مساء).
ستاد بريست x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
أتلتيكو مدريد x ليل (10:00 مساء).
يونغ بويز x إنتر ميلان (10:00 مساء).
برشلونة x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
سالزبورغ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
مانشستر سيتي x سبارتا براغ (10:00 مساء).
لايبزيج x ليفربول (10:00 مساء).
بنفيكا x فينورد (10:00 مساء).


ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثالثة

1  بوروسيا دورتموند، 6 نقاط.

2  بريست، 6 نقاط.

3  بنفيكا، 6 نقاط.

4  باير ليفركوزن، 6 نقاط.

5  ليفربول، 6 نقاط.

6  أستون فيلا، 6 نقاط.

7 يوفنتوس، 6 نقاط.

8  مانشستر سيتي، 4 نقاط.

9  إنتر ميلان، 4 نقاط.

10  سبارتا براج، 4 نقاط.

11  أتالانتا، 4 نقاط.

12  سبورتينج لشبونة، 4 نقاط.

13 آرسنال، 4 نقاط.

14  موناكو، 4 نقاط.

15 بايرن ميونخ، 3 نقاط.

16 برشلونة 3 نقاط.

17 ريال مدريد 3 نقاط.

18 ليل، 3 نقاط.

20 باريس سان جيرمان 3 نقاط.

21 كلوب بروج 3 نقاط.

22 فينورد 3 نقاط.

23 أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

24 أيندهوفن، نقطة.

25 شتوتجارت، نقطة.

26 بولونيا، نقطة.

27 شاختار، نقطة.

28 دينامو زغرب نقطة.

29 لايبزيج، بدون رصيد.

30 جيرونا، بدون رصيد.

31 شتورم جراتس، بدون رصيد.

32 ميلان، بدون رصيد.

33 ريد ستار، بدون رصيد.

34 سالزبورج، بدون رصيد.

35 سلوفان براتيسلافا، بدون رصيد.

36 يونج بويز، بدون رصيد.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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