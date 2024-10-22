أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

صادرات الغزل والمنسوجات تحقق مليار و124 مليون دولار خلال عام 2023 - أخبار كلمتك

صادرات الغزل والمنسوجات تحقق مليار و124 مليون دولار خلال عام 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 10:15 - تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم ضد بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:15 - تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم ضد بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:15 - تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم ضد بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند.. يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبحث فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عن العودة لطريق الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته في الجولة الثانية أمام فريق ليل الفرنسي بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق بوروسيا دورتموند الألماني لمواصلة انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه في أول جولتين على كلوب بروج البلجيكي وسيلتك الاسكتلندي.

ريال مدريد

ويحتل فريق ريال مدريد المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يحتل بوروسيا دورتموند الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنافسين الذين حققوا الانتصار في أول جولتين.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025:

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق