الرياضة - 10:15 - تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم ضد بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند.. يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبحث فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عن العودة لطريق الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته في الجولة الثانية أمام فريق ليل الفرنسي بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق بوروسيا دورتموند الألماني لمواصلة انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه في أول جولتين على كلوب بروج البلجيكي وسيلتك الاسكتلندي.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يحتل بوروسيا دورتموند الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنافسين الذين حققوا الانتصار في أول جولتين.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025:

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.