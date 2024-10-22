الموعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، يستضيف ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند



تنطلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند



تذاع مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز السابع عشر في جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، حيث فاز على شتوتجارت وخسر أمام ليل.



بينما يمتلك بوروسيا دورتموند 6 نقاط، ليحتل صدارة الجدول في الوقت الحالي، بعدما فاز على كلوب بروج وسيلتيك.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمباراة دورتموند

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - جونزاليس.

خط الدفاع: ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - جولر - مودريتش - سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - مبابي - إندريك.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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