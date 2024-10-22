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موعد مباراة النصر السعودي واستقلال طهران بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

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موعد مباراة النصر السعودي واستقلال طهران بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر السعودي واستقلال طهران بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:09 صباحاً -  يخوض النصر السعودي مباراة قوية أمام فريق استقلال طهران اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تقام على ملعب استاد آل راشد في الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بـ دوري أبطال آسيا.


وكان النصر قد تمكن من الفوز على الريان في الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف، متواجدًا بالمركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل بمواجهة أخرى.
ويتواجد استقلال طهران في المركز الخامس في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط، حيث فاز في مباراة وخسر أخرى.


موعد مباراة النصر واستقلال طهران 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر واستقلال طهران اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.


وتذاع مباراة النصر واستقلال طهران اليوم الثلاثاء عبر:
-قناة بي إن سبورت "beIN Sports 2 HD".
- قناة الكأس 10 HD.
- قناة SSC HD 1.
- أبو ظبي الرياضية آسيا 2.


وأسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق أحمد البلوشي، وسمير المعيرفي عبر قناة الكأس HD10، والثنائي فارس عوض وحاتم بطيشة عبر قناة SSC HD1، وبلال علام من خلال قناة أبوظبي آسيا 2.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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