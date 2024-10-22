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الرياضة - 09:41 - رئيس إنبي: الزمالك طلب انهاء إعارة زياد كمال ثم تراجع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - رئيس إنبي: الزمالك طلب انهاء إعارة زياد كمال ثم تراجع - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - رئيس إنبي: الزمالك طلب انهاء إعارة زياد كمال ثم تراجع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:41 صباحاً - قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، إن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طلب قطع إعارة زياد كمال المعار للقلعة البيضاء في يناير.

وتابع أيمن الشريعي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" حسين لبيب كان طلب قطع إعارة زياد كمال لنادي إنبي في يناير".

وأكمل:" تم تراجع نادي الزمالك عن قراره بعدما تمت دراسة الأمر من جانبهم وتواصلوا معنا من جديد لاستمرار اللاعب وعدم قطع إعارته ".

وأختتم:" معنديش أي مشكلة لو كانوا طلبوا قطع الإعارة وعودة اللاعب لصفوف إنبي، نعمل بإحتراف ولا توجد أي مشكلة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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