الرياضة - 08:50 - أيمن الشريعي: «الأهلي لو طلب لعيبة من إنبي سنوافق ولكن بشروطنا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:50 صباحاً - قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، إنه ليس زملكاوي وييفتخر بعلاقته بمجلسي إدارة النادي الأهلي ونادي الزمالك.

وتابع أيمن الشريعي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "استراتيجيتي ثابته مع الجميع في إعارة وبيع اللاعبين مع جميع الأندية وليس الزمالك فقط".

وأضاف:" كل التقدير والإحترام للنادي الأهلي ومجلس إدارته، إدارة الأهلي باحترامها واحترافيتها لو محتاجه أي لاعب هتاخده من أيمن الشريعي أو غيره".

وأكمل:" الأهلي حصل على توقيع أحمد نادر حواش ومحمد حمدي في الفترة القانونية لهم ومفيش أي مشكلة وجلست مع الثنائي وحصلت على توقيعهم وجددت عقودهم".

واستطرد الشريعي: "الأهلي لو طلب لعيبة من إنبي سأعطيهم لهم ولكن بشروط إنبي".

وأردف:" شعرت بالنجاح بعد رحيل عامر حسين عن لجنة المسابقات، وأثق في طه عزت رغم رفضي لنظام الدوري".

وعن المنظومة الانجح في مصر أكد الشريعي إن إدارة الأهلي المنظومة الانجح ولكن لا يوجد من أنجح من شخصه.

وأكمل:" جمال علام لا يصلح لإدارة اتحاد الكرة مع إحترامي الشديد له أعتقد هاني أبو ريدة الأقرب لمنصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأختتم:" إنبي لن يرشح أحد لرابطة الأندية وكنت أفكر في الترشح لرئيس الرابطة ولكن بالنظام الجديد أرفض ذلك لأن لا يوجد هدف".