الرياضة - 08:34 - شكوك حول مشاركة وسام أبو علي في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:34 صباحاً - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك شكوك حول مشاركة وسام أبو علي ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد مع الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك فحص طبي للثلاثي، والأقرب للمشاركة هم ربيعة وعمر كمال، وسط شكوك كبيرة حول موقف أبو علي الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الأمامية".

وأضاف أمير هشام: "حال غياب وسام أبو علي، سيستمر طاهر محمد طاهر في قيادة هجوم الفريق أمام الزمالك بالمباراة النهائية".