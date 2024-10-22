أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وروبي يوم 6 ديسمبر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

د.عبدالله العليمي يؤكد التزام اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان يدخل في صراعات بسبب تجارة الآثار - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات بحيفا شمال تل أبيب - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع الجانب الليبي - أخبار كلمتك

صادرات الغزل والمنسوجات تحقق مليار و124 مليون دولار خلال عام 2023 - أخبار كلمتك

صادرات الغزل والمنسوجات تحقق مليار و124 مليون دولار خلال عام 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 08:34 - شكوك حول مشاركة وسام أبو علي في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:34 - شكوك حول مشاركة وسام أبو علي في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - شكوك حول مشاركة وسام أبو علي في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 08:34 صباحاً - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك شكوك حول مشاركة وسام أبو علي ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد مع الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك فحص طبي للثلاثي، والأقرب للمشاركة هم ربيعة وعمر كمال، وسط شكوك كبيرة حول موقف أبو علي الذي يعاني من إصابة شد في العضلة الأمامية".

وأضاف أمير هشام: "حال غياب وسام أبو علي، سيستمر طاهر محمد طاهر في قيادة هجوم الفريق أمام الزمالك بالمباراة النهائية".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق